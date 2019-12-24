2019-12-24T08:37:47+03:00
Происшествия

У жительницы Томской области из квартиры вынесли 88 тысяч рублей

В дом пробрался вор, который взломал замок
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В Каргасокском районе обокрали гражданку райцентра. После поступившего от нее заявления полиция начала поиски и вышла на след преступника.

Им оказался ранее судимый местный житель, 1969 года рождения. По предварительной информации, подозреваемый взломал замок двери, проник в дом по ул. Садовой в с. Каргасок, откуда похитил денежные средства в сумме 88 000 рублей. Часть похищенной суммы - 44 000 рублей - сотрудниками полиции была изъята. Остальные подозреваемый уже успел потратить. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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