В Томске начали проверять магазины фейерверков и пиротехники

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-24T08:24:05+03:00

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Накануне специалисты МЧС и представители районной администрации инспектировали магазины продажи пиротехнических изделий «Веселая пиротехника» (Иркутский, 27а, 79-й Гвардейской, 1) и «Русская пиротехника Сибири» (Иркутский тракт, 27а). Они провели профилактические беседы с владельцами торговых точек. Особое внимание предпринимателей обратили на соблюдения правил безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Согласно постановлению Правительства РФ некачественная и нелицензированная продукция запрещена к использованию. Применение пиротехники должно применяться в соответствии с инструкцией. Необходимо соблюдать способа безопасного запуска, условия хранения и срок годности.

По информации МЧС, уже в этом году нарушение правил запуска фейерверков на территории России привело к 70 пожарам, в которых пострадало 10 человек.

Специалисты напоминают гражданам, что применение пиротехники запрещено в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах домов, балконах и лоджиях, на территории взрыво- и пожароопасных объектов, на сценических площадках при проведении мероприятий, во время митингов, демонстраций и пикетов.

На открытой площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Она должна находиться на расстоянии не менее 50-ти метров от жилых домов, так как ракеты или другая пиротехника иногда влетают на балконы и в окна жилых домов. Все это может привести к пожарам и другим происшествиям.

ИСТОЧНИК KP.RU