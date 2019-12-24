2019-12-24T08:24:05+03:00
Общество

В Томске начали проверять магазины фейерверков и пиротехники

Первый рейд прошел в Октябрьском районе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: администрация города Томска.фото: администрация города Томска.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Накануне специалисты МЧС и представители районной администрации инспектировали магазины продажи пиротехнических изделий «Веселая пиротехника» (Иркутский, 27а, 79-й Гвардейской, 1) и «Русская пиротехника Сибири» (Иркутский тракт, 27а). Они провели профилактические беседы с владельцами торговых точек. Особое внимание предпринимателей обратили на соблюдения правил безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Согласно постановлению Правительства РФ некачественная и нелицензированная продукция запрещена к использованию. Применение пиротехники должно применяться в соответствии с инструкцией. Необходимо соблюдать способа безопасного запуска, условия хранения и срок годности.

По информации МЧС, уже в этом году нарушение правил запуска фейерверков на территории России привело к 70 пожарам, в которых пострадало 10 человек.

Специалисты напоминают гражданам, что применение пиротехники запрещено в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах домов, балконах и лоджиях, на территории взрыво- и пожароопасных объектов, на сценических площадках при проведении мероприятий, во время митингов, демонстраций и пикетов.

На открытой площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Она должна находиться на расстоянии не менее 50-ти метров от жилых домов, так как ракеты или другая пиротехника иногда влетают на балконы и в окна жилых домов. Все это может привести к пожарам и другим происшествиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жительницы Томской области из квартиры вынесли 88 тысяч рублей
В Томске начали проверять магазины фейерверков и пиротехники
Несостоявшееся свидание: при досмотре в колонии у двух томичек нашли "подарки" для осужденных
Бывший муж выместил злость на автомобиле нового друга жительницы Томской области
Томская область стала первой в Сибири по трудоустройства выпускников техникумов и колледжей
В Томске одна из табачных компаний уже подписала соглашение о запрете продажи снюса подросткам
Томские власти за год ответили на 10 тысяч обращений в социальных сетях
Томская область заняла 69-е место в ежегодном национальном туристическом рейтинге
«Томская птичка» должна сохранить местную прописку
И телефон, и телевизор: житель Томской области ограбил приятеля
В Томске прошла традиционная аэроярмарка
В Красноярске волонтеры помогли томичке, пропавшей 16 дет назад, найти свою семью