2019-12-24T07:13:46+03:00
Происшествия

Бывший муж выместил злость на автомобиле нового друга жительницы Томской области

Правда, о том, как именно он это делал, не помнит
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: drive2.ruфото: drive2.ruФото: из открытых источников
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В городе Колпашево Томской области 43-летний мужчина решил подпортить жизнь сожителю своей бывшей жены. Как сообщили в областной прокуратуре, в сентябре 2019 года ночью подсудимый заглянул во двор к бывшей семье.

Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был явно не в духе. Увидел припаркованный автомобиль марки «Хонда», принадлежащий мужчине, с которым в настоящее время проживают его бывшая супруга и дети. Испытывая к тому самому сожителю неприязненные отношения, подсудимый стал бить руками и ногами по кузову машины. На звук сработавшей сигнализации вышел владелец транспорта. Однако на его просьбы остановиться подсудимый не реагировал. В результате автомобилю были причинены повреждения, стоимость ремонта составила более 25 тысяч рублей. Свою вину в содеянном подсудимый не оспаривал, однако заявил, что не помнит обстоятельств произошедшего. В итоге суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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