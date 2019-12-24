Томская область стала первой в Сибири по трудоустройства выпускников техникумов и колледжей

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-24T07:01:13+03:00

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Доля выпускников техникумов и колледжей Томской области, трудоустраиваемых после получения диплома, составила 71,8%. Такие данные опубликовал "белый дом". По этому показателю наш регион лидер в Сибирском федеральном округе и обладатель "бронзы" среди всех субъектов России.

Минпросвещения, составляя данный рейтинг, основывается на показателях Пенсионного фонда РФ об отчислениях работодателей по выпускникам. Независимость этого показателя определяется в первую очередь рынком труда в регионе, а работа по полученной специальности в течение двух-трех лет является индикатором взаимодействия работодателя и образовательной организации.

- Рейтинг трудоустройства выпускников – один из самых значимых, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – И конечно, я искренне поздравляю руководителей, преподавателей, производственников, всех, благодаря кому мы достигли такого значимого успеха.

За несколько лет в результате системной работы мы у себя в регионе превратили отрасль профобразования в одну из самых востребованных как у молодежи, так и у работодателей.

Также по совокупным результатам мониторинга составлен ТОП-500 лучших техникумов и колледжей России. В этот список вошли 8 учреждений Томской области – промышленно-гуманитарный колледж, техникум информационных технологий, базовый медицинский колледж, экономико-промышленный колледж, губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций, индустриальный техникум, политехнический техникум, а также техникум водного транспорта и судоходства.

ИСТОЧНИК KP.RU