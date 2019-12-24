В Томске одна из табачных компаний уже подписала соглашение о запрете продажи снюса подросткам

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-24T06:52:51+03:00

Снюс получил широкое распространение как "развлечение под партой". Фото: из открытых источников

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Томские власти предложили бизнесу подписать соглашение о запрете продажи снюса несовершеннолетним.

Для этого была организована встреча с предпринимателями табачной отрасли, главами районов, сотрудниками районных администраций, городского комитета общественной безопасности, департамента образования, управления экономического развития, городской и областной антинаркотических комиссий, полиции, регионального управления Роспотребнадзора и др.

Уже достигнута договоренность с руководством ООО «Автотех», владеющим одной из табачных сетей, о прекращении продажи подросткам снюса.

Напомним, что снюс – бездымный препарат, содержащий большие дозы никотина. Как была сказано на совещании, выявить потребителей очень сложно, так как снюс, в отличие от сигарет не оставляет резкого запаха. Однако его воздействие на организм, особенно подростковый, гораздо опаснее: доза никотина, вызывающая чувство эйфории у взрослых, может нанести здоровью несовершеннолетнего огромный вред.

С инициативой о запрете на продажу этих смесей уже выступил ряд регионов России. Принимая все это во внимание, сотрудники администрации Томска также активно включились в эту работу.

ИСТОЧНИК KP.RU