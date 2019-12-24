Томские власти за год ответили на 10 тысяч обращений в социальных сетях

СЕГОДНЯ 06:39 2019-12-24T06:39:13+03:00

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В 2019 году специалисты исполнительных органов государственной власти Томской области и муниципалитетов ответили почти на 10 тысяч обращений пользователей в популярных социальных сетях. Наибольшее количество сообщений - около 60 % - приходится на социальную сеть «ВКонтакте». Затем по популярности идут «Одноклассники» (20 %), Instagram (18 %) и Facebook (2 %). В месяц общее количество вопросов и обращений составляет от 600 до 1000. - Если говорить о годе в целом, то наиболее напряженными были периоды, связанные с реализацией реформы ТКО в областном центре. Первая волна комментариев и постов была в июле, когда в Томске не хватало контейнеров, а вторая - в ноябре, из-за проблем с раздельным сбором. В это время мы вели практически точечный мониторинг жалоб, а все службы были мобилизованы на оперативное устранение свалок, - прокомментировал начальник областного департамента информационной политики Алексей Севостьянов.

«Горячими» темами в соцсетях стали также уборка улиц и дворов от снега, летнее отключение горячей воды, начало отопительного сезона. Больше всего вопросов поступило из Томска, Северска, Стрежевого, Колпашевского и Томского районов.

По данным обладминистрации, на ответ гражданину, задавшему вопрос в соцсетях, чиновникам дается 24 часа. Это в 30 раз быстрее, чем установленный законом максимальный срок, в течение которого власти обязаны ответить на «бумажное» обращение. Фактически время ожидания ответа составляет 4-6 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU