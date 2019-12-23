Томская область заняла 69-е место в ежегодном национальном туристическом рейтинге
Такой ТОП ежегодно составляют аналитики Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России».
Напомним, что еще год ннаш регион находился на 66 месте. А теперь мы на предпоследнем месте среди сибирских регионов в рейтинге туризма. Ниже - только республика Тува. Первые три места в туристическом рейтинге традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее идут Краснодарский край, Республика Крым, Алтайский край. Иркутская область на 13 месте, Новосибирская — на 16-м.
Аутсайдерами рейтинга стали Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область.
Добавим, что по итогам VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Томская область заняла 25 место в рейтинге по событийному туризму.
ИСТОЧНИК KP.RU