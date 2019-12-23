2019-12-23T12:32:42+03:00
Общество

«Томская птичка» должна сохранить местную прописку

Губернатор поручил сохранить в городе производство знаменитых конфет
Антонина Ленская
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Коренные томичи предпочитают прежнее название – «Птичье молоко».Коренные томичи предпочитают прежнее название – «Птичье молоко».Фото: из открытых источников
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Сегодня на аппаратном совещании в обладминистрации губернатор Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру и мэру Томска Ивану Кляйну сохранить производство конфет «Томская птичка».

Напомним: недавно пресс-служба «KDV Групп» сообщила, что в январе 2020 года линия по производству конфет «Томская птичка» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино». Холдинг владеет торговой маркой и кондитерской фабрикой «Красная звезда». Переезд в Яшкино Кемеровской области объясняется обветшанием здания томской фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства. Переезд «птички» - это вынужденная мера, заверяет томичей «KDV Групп». Как заявил глава региона, власти и собственники фабрики «Красная звезда» должны проработать все варианты сохранения в Томске производства этого фирменного лакомства, любимого не одним поколением томичей.

«Если бизнесу невыгодно работать в центре города, предложите другие варианты размещения производства.

Например, в нашем промышленном парке, на площадке «Березовой», которую мы специально построили для предприятий пищевой промышленности. Собственники «Красной звезды» - разумные люди, находите вместе решения», - сказал он.

С. Жвачкин рекомендовал держать на особом контроле вопросы сохранения брендов региона. «У нас в области брендов много, но разбрасываться ими нельзя, - подчеркнул он. - И, конечно, «Томская птичка» должна остаться в Томске».

ИСТОЧНИК KP.RU

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