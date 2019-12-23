2019-12-23T12:15:05+03:00
Происшествия

И телефон, и телевизор: житель Томской области ограбил приятеля

Он в открытую похитил имущество своего знакомого
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть города Стрежевого обратился местный житель с заявлением об открытом хищении телевизора и сотового телефона.

Поскольку потерпевший хорошо знал того, кто это сделал, полицейским оказалось нетрудно задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний стрежевчанин. По предварительным данным, приятель пришел в квартиру своего знакомого, и вынес оттуда телефон и телевизор. Материальный ущерб составил 16 000 рублей. В настоящее время все похищенное возвращено законному владельцу.

Теперь, по информации УМВД по Томской области, вороватый приятель пойдет по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ему могут дать до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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