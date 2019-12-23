2019-12-23T11:52:17+03:00
Общество

В Красноярске волонтеры помогли томичке, пропавшей 16 дет назад, найти свою семью

Оказывается, все эти годы женщина находилась в психбольнице
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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16 лет спустя семья нашла пропавшую дочь и сестру16 лет спустя семья нашла пропавшую дочь и сеструФото: из открытых источников
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В 2003 году девушка по имени Юлия каким-то образом оказалась в Красноярке. Она ничего не помнила ни о родственниках, ни о том, откуда она. Ее поместили в психиатрическую больницу, где и прошли 16 лет жизни, - сообщает ТАСС. Ее семья искала девушку год, но потом потеряла надежду.

Только в феврале 2019 года отделение Национального центра помощи в Красноярском крае начало масштабное распространение ориентировки женщины по всей России, по всем поисковым отрядам. В пятницу, 20 декабря, с организацией связался родной брат пропавшей. Он сказал, что узнал свою сестру по фотографиям, которые были на ориентировках. На следующий день, 21 декабря, волонтеры связались с сестрой Юлии. Она подтвердила, что это ее родственница. Сейчас когда-то пропавшей — 32 года. - Национальный центр помощи благодарит отделение в Красноярском крае и его руководителя — Оксану Василишину — за неравнодушие и настойчивую работу по установлению личности девушки.

Такие истории говорят о том, что никогда не нужно терять веру, что ваш близкий человек может найтись, а в нашей жизни всегда есть место чуду, — говорится в сообщении организации. Чудо случилось в пятницу, 20 декабря. Именно в этот день родные увидели фото Юлии и обрадовались, что она к ним вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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