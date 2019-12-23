2019-12-23T11:33:24+03:00
Доступное жилье

Семья из томского села Итатка, пострадавшая от пожара, получила новое жилье

Трехкомнатная квартира отремонтирована и готова к встрече новоселов
Антонина Ленская
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Квартира стала для семьи лучшим подарком под Новый год.Квартира стала для семьи лучшим подарком под Новый год.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 23 декабря, губернатор Сергей Жвачкин встретился с многодетной семьей Фроловых, пострадавшей год назад на пожаре в селе Итатка Томского района. Напомним, 29 декабря 2018 года в доме Фроловых взорвался газовый баллон и начался пожар. В результате трое детей (годовалый Степан, шестилетний Антон и 11-летний Николай) были доставлены в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи, а родители, Александр Иванович и Татьяна Александровна, - в реанимационное отделение ожогового центра ОКБ. Все находились в тяжелом состоянии. Больше всех в пожаре пострадал старший сын Николай, заслонивший своего братишку Антона и получивший ожог 75 процентов тела. В начале января семья Фроловых была доставлена специализированным бортом в Приволжский исследовательский медуниверситет Минздрава России (на оплату медицинской эвакуации губернатор выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 3,5 млн рублей).

Первым, в феврале, выписался из стационара глава семьи, последним, в конце июня, Николай, который еще три месяца продолжал лечение в томской больнице.

- За вас переживала вся область, ведь первоначальные прогнозы врачей были не самые оптимистичные, - сказал Сергей Жвачкин. - Но случилось чудо, и мы все благодарны и врачам - за то, что сделали невозможное, и вам - за настоящий сибирский характер и мужество. Глава региона вручил Коле Фролову почетную грамоту администрации Томской области и именные часы, а также сообщил, что направил главе МЧС России Евгению Зиничеву ходатайство о награждении мальчика государственной наградой. Главе семьи он передал договор социального найма на трехкомнатную квартиру в селе Томском, только что отремонтированную и готовую к встрече новоселов. Губернатор добавил, что Фроловы смогут в любой момент бесплатно приватизировать полученное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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