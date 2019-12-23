2019-12-23T06:12:24+03:00
Политика

Губернатор Томской области лично проверит своих подчиненных в новогоднюю ночь

Сергей Жвачкин запретил главам и замам отключать телефоны в праздники
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Кому позвонит губернатор 31 декабря - пока тайнаКому позвонит губернатор 31 декабря - пока тайнаФото: из открытых источников
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Глава региона предупредил своих подчиненных, чтобы те не выключали мобильные телефоны даже в новогоднюю ночь. Главам всех муниципалитетов поручено быть на связи в праздники, а также организовать круглосуточное дежурство оперативных служб.

Скорая, МЧС, полиция будут переведены на особый режим работы 31 декабря. Круглосуточное дежурство продлится до 9 января 2020 года. - Вы должны и сами всегда держать руку на пульсе, быть на телефоне, постоянно взаимодействовать с правоохранительными органами и ресурсоснабжающими организациями. Будьте в Новый год на связи – проверю лично, – предупредил чиновников Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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