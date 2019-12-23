2019-12-23T05:50:17+03:00
Здоровье

В большинстве поликлиник Томской области внедрен стандарт комфорта

Он предполагает создание условий для мам с младенцами
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: департамент здравоохранения Томской области.фото: департамент здравоохранения Томской области.Фото: из открытых источников
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Как сообщает департамент здравоохранения Томской области, из 35 областных медучреждений, имеющих в своем составе поликлиники и поликлинические отделения, в 29 созданы зоны кормления грудных детей, в 16 приведены в соответствие со стандартом колясочные, в 25 заработали кабинеты организации плановой помощи.

Так, в 30 поликлиниках в соответствии со стандартом заработали кабинеты медицинской профилактики, благодаря чему прохождение первого этапа диспансеризации в большинстве случаев осуществляется в 2-3 посещения. «Изменения коснулись и процедурных кабинетов. Теперь они работают по предварительной записи, что позволило сократить очереди перед кабинетами. А за счет того, что пациентам не нужно обращаться в регистратуру за медкартой перед приемом – их теперь доставляют медрегистраторы – уменьшились очереди и у регистратуры», – отметил заместитель начальника облздрава Вадим Бойков.

Он уточнил, что работа по внедрению стандарта будет продолжена и в следующем году. Стандарт организации амбулаторной помощи на территории Томской области начал внедряться в 2019 году. Он регламентирует единые подходы к работе служб первичного звена здравоохранения и направлен на повышение доступности и комфортности получения медуслуг для пациентов.

Добавим, что проект «Внедрение стандарта организации амбулаторной помощи на территории Томской области» реализуется в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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