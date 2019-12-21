2019-12-21T16:24:23+03:00
Происшествия

Погуляла с размахом: пьяная томичка ударила мужа ножом, а у знакомой украла золото

Все это она умудрилась сделать во время дружеских посиделок
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На что только не способна выпившая женщинаНа что только не способна выпившая женщинаФото: из открытых источников
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Жительница Томска пойдет под суд с целым букетом уголовных статей: 158, 115 и 119 УК РФ (кража, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством).

Как сообщили в областной прокуратуре, женщина совершила ряд преступлений, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

По версии дознания, в сентябре 2019 года обвиняемая распивала спиртное в квартире своего знакомого. Спустя некоторое время к ним присоединился ее муж. Он всячески пытался уговорить свою жену пойти домой, но та только пришла в ярость. Она схватила со стола кухонный нож и со словами: «Я тебя сейчас завалю!», нанесла супругу удар в область шеи с левой стороны, причинив колото-резаную рану.

Вечером обвиняемая продолжила распивать алкоголь, к тому времени в квартиру пришли знакомые. Одна из них случайно обронила золотой крестик. Обвиняемая решила, что это повод поживиться. Ночью, когда все уснули, женщина покинула квартиру и сдала похищенное ювелирное изделие в ближайший ломбард.

Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемая признала полностью. Теперь ее судьбу будет решать Советский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погуляла с размахом: пьяная томичка ударила мужа ножом, а у знакомой украла золото
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