Томичи выявили 11 сайтов, где торговали поддельными дипломами о высшем образовании
Одиннадцать интернет-страниц, содержавших подробные сведения о цене и условиях покупки документов об образовании, включая аттестаты, свидетельства и дипломы, обнаружили сотрудники прокуратура Кожевниковского района
Томской области.
Известно, что законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка, сбыт или приобретение официальных документов является преступлением. По итогам проверки прокурор района направил в суд административное исковое заявление, чтобы информацию, опубликованную на данных интернет-страницах, запретили к распространению на территории Российской Федерации.
Владельцев этих сайтов ждут неприятности.
ИСТОЧНИК KP.RU