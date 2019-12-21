2019-12-21T16:09:53+03:00
Происшествия

Томичи выявили 11 сайтов, где торговали поддельными дипломами о высшем образовании

Теперь эти конторки ждут неприятности
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Бывали случаи, когда сотрудников увольняли, узнав, что они купили дипломБывали случаи, когда сотрудников увольняли, узнав, что они купили дипломФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Одиннадцать интернет-страниц, содержавших подробные сведения о цене и условиях покупки документов об образовании, включая аттестаты, свидетельства и дипломы, обнаружили сотрудники прокуратура Кожевниковского района

Томской области.

Известно, что законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка, сбыт или приобретение официальных документов является преступлением. По итогам проверки прокурор района направил в суд административное исковое заявление, чтобы информацию, опубликованную на данных интернет-страницах, запретили к распространению на территории Российской Федерации.

Владельцев этих сайтов ждут неприятности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погуляла с размахом: пьяная томичка ударила мужа ножом, а у знакомой украла золото
Томичи выявили 11 сайтов, где торговали поддельными дипломами о высшем образовании
Ну, что же ты, студент: в Томске два парня пойдут в суд из-за девушки
Супруги из Северска Томской области отметили бриллиантовую свадьбу
Сегодня на празднике «Елка 2020» стали известны победители «Хрустального Томска»
Бар «Grelka» в Томской области торговал паленым алкоголем
В Томске вновь пройдет экологическая акция «Елки для буренки»
В Томске обнаружили подпольную контору, где оказалось более 4,5 тысячи литров нелегального алкоголя
Гадалка похитила у томской студентки 6000 рублей, делая обряд на богатство
Томичи собрали деньги на хоккейную коробку в Лоскутово
В деревне Губино под Томском заработала новая станция водоочистки
Стоматолог из Томска отказалась получить полмиллиона от пациента за бриллиант в зубе
"Яблоки на снегу": На университетском озере в Томске появился неприличный знак
Родители томских школьников намерены поднять вопрос о карточках на питание в школьных столовых