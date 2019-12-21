Томичи выявили 11 сайтов, где торговали поддельными дипломами о высшем образовании

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-21T16:09:53+03:00

Бывали случаи, когда сотрудников увольняли, узнав, что они купили диплом Фото: из открытых источников

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Одиннадцать интернет-страниц, содержавших подробные сведения о цене и условиях покупки документов об образовании, включая аттестаты, свидетельства и дипломы, обнаружили сотрудники прокуратура Кожевниковского района

Томской области.

Известно, что законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка, сбыт или приобретение официальных документов является преступлением. По итогам проверки прокурор района направил в суд административное исковое заявление, чтобы информацию, опубликованную на данных интернет-страницах, запретили к распространению на территории Российской Федерации.

Владельцев этих сайтов ждут неприятности.

ИСТОЧНИК KP.RU