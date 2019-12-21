2019-12-21T15:46:19+03:00
Общество

Супруги из Северска Томской области отметили бриллиантовую свадьбу

Семью Каштаковых поздравили не только родные, но и губернатор
Антонина Ленская
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Пусть долгая и дружная жизнь юбиляров послужит молодому поколению достойным примером.Пусть долгая и дружная жизнь юбиляров послужит молодому поколению достойным примером.Фото: из открытых источников
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21 декабря бриллиантовую свадьбу отпраздновали жители Северска Раиса Алексеевна и Владимир Владимирович Каштаковы. Их семья образовалась 60 лет назад, в 1959 году. Тогда молодые отметили бракосочетание в узком кругу родных и близких, без пышных церемоний.

Сейчас со знаменательной датой семью поздравили представители северского отдела ЗАГС, Совета ветеранов города Северска, патриотического проекта «Живая память Победы». Супруги поставили подписи в Почетной книге юбиляров и получили поздравительное письмо от губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Мужу и жене «со стажем» пожелали, в первую очередь, крепкого сибирского здоровья и семейного благополучия.

Владимир Владимирович и Раиса Алексеевна смогли сохранить любовь и взаимоуважение спустя 60 лет. Будущие супруги познакомились на танцах, как многие пары в те годы. Владимир работал столяром-плотником, увлекался футболом и хоккеем с мячом, тренировал детей.

У Раисы была тяжелая судьба: в 1943-м, будучи 6-летним ребенком, она попала в концлагерь на территории Латвии, где ощутила на себе все ужасы военного времени; после войны жила в детском доме. В последующем освоила профессию токаря, трудилась в фабрично-заводском училище, заведующей хозяйственной частью в центральной городской библиотеке, профилактории, воинской части.

Сегодня супружеская пара проживает в городе Северске, воспитала двух дочерей, четырех внуков и помогает воспитывать четырех правнуков. Секрет семейного счастья Каштаковы видят во взаимопонимании и взаимоуважении. Как говорят супруги: «Живем друг другом и друг для друга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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