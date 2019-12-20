Сегодня на празднике «Елка 2020» стали известны победители «Хрустального Томска»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-20T17:59:00+03:00

Украшать площадь ледовые скульптуры будут до самой весны Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Новособорная площадь теперь вся в ледовых скульптурах

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На площади Новособорной прошел большой зимний праздник «Елка 2020. Томск встречает Новый Год!». Томичей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка и мэр Томска Иван Кляйн.

В момент торжественного зажжения главной елки города на фонтане был запущен холодный фейерверк и пневмо-салют. На Новособорной собрались сотни семей из Томска и пригорода. Гости праздника увидели выступление «Большого новогоднего хора», номера танцевальных коллективов и акробатов. На большом экране возле сцены шла трансляция марафон видео-поздравлений. Перед томичами выступили лучшие коллективы Томска с вокальными и танцевальными номерами. Веселая дискотека с участием группы Rocking radio и световое шоу завершили большой городской праздник.

Также в этот вечер подвели итоги VI фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Команда из Якутска стала победителем.

Авторам лучших работ мэр вручил дипломы победителей фестиваля, памятные подарки и денежные призы. Лауреатами 3 степени стали сразу 3 команды.

Северские мастера (команда «Красавица и чудовище») вырезали изо льда «Томские гуляния», где медведь с гармонью и девушка в кокошнике изображены на фоне резной деревянной крыши.

Также за 3 место была награждена команда «Суол» из Якутии - авторы ледовой композиции «Верность». Еще одна команда из Якутска «Золотые крылья» заняла 3 место за скульптуру, изображающую нашего земляка - космонавта Николая Рукавишникова.

Лауреатами 2 степени стала команда «Плантация» из Хабаровска с композицией «Как приручить халяву или однажды в Томске». Скульпторам удалось изобразить карикатурного студента на фоне главного корпуса ТГУ. Победу же, по решению жюри, одержала якутская команда «Полярные пчелы» за работу - «За окном». Авторам удалось передать изящество деревянных кружев во льду и силуэт томича за стеклом.

Приз от генерального партнера фестиваля ОАО «Томское пиво» - бензопила - был вручен мастерам из Белоруссии - команде «Друзья» за скульптуру «Человек-праздник».

За третье место в блиц-турнире была награждена команда «Кестик» из Кызыла, второе место за новогоднюю открытку жюри присудило команде «Золотые крылья» из Якутска.

Победу блиц-турнира, как и основного этапа фестиваля, жюри присудило команде «Полярные пчелы».

Работы участников фестиваля будут украшать Новособорную и радовать томичей до самой весны.

ИСТОЧНИК KP.RU