2019-12-20T12:58:43+03:00
Общество

Бар «Grelka» в Томской области торговал паленым алкоголем

Заведение заставили приостановить свою работу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба судебных приставов по Томской областифото: пресс-служба судебных приставов по Томской областиФото: из открытых источников
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Владелицу небольшого бара с популярным названием «Grelka», находящегося в Верхнекетском районе Томской области, привлекли к административке.

Как сообщили в службе судебных приставов региона, Арбитражный суд Томской области обратился в Комитет по лицензированию. Хозяйка бара вела торговлю алкогольной продукцией без лицензии и сопроводительных документов. Всего было обнаружено 48 бутылок с алкогольными напитками различного наименования и крепости. Товар изъяли, а бар закрыли на 60 суток.

Изучив обстоятельства дела, суд счел, что выявленные нарушения могут причинить вред здоровью посетителей данного заведения.

Добавим, если владелица наведет порядок, как в документах, так и с поставщиками, бар может открыться и раньше 60-дневного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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