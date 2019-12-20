Бар «Grelka» в Томской области торговал паленым алкоголем

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-20T12:58:43+03:00

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Владелицу небольшого бара с популярным названием «Grelka», находящегося в Верхнекетском районе Томской области, привлекли к административке.

Как сообщили в службе судебных приставов региона, Арбитражный суд Томской области обратился в Комитет по лицензированию. Хозяйка бара вела торговлю алкогольной продукцией без лицензии и сопроводительных документов. Всего было обнаружено 48 бутылок с алкогольными напитками различного наименования и крепости. Товар изъяли, а бар закрыли на 60 суток.

Изучив обстоятельства дела, суд счел, что выявленные нарушения могут причинить вред здоровью посетителей данного заведения.

Добавим, если владелица наведет порядок, как в документах, так и с поставщиками, бар может открыться и раньше 60-дневного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU