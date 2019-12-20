В Томске вновь пройдет экологическая акция «Елки для буренки»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-20T12:39:20+03:00

Впервые акция состоялась в 2013-м, который был объявлен Годом охраны окружающей среды. Фото: из открытых источников

Отслужившие новогодние деревья можно сдать на переработку до конца февраля

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В областном центре объявлена ежегодная экологическая акция «Елки для буренки». По завершении праздников томичи смогут сдать отслужившие новогодние деревья на переработку. Сбор елок организует департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с партнерами проекта - компаниями, занятыми в сфере обращения с отходами, и ООО «Племзавод «Заварзинский».

Акция продлится до конца февраля, ее правила остаются прежними. Хвойные деревья необходимо оставлять на контейнерной площадке, не помещая в емкость для мусора. Предварительно их нужно тщательно освободить от новогодней мишуры, чтобы не навредить животным.

С 14 января по мере накопления региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и его подрядчики будут отвозить ели и пихты в фермерское хозяйство в пос. Мирный. На базе сельхозпредприятия их переработают в витаминную муку для подкормки молодняка и стельных коров.

К акции также подключатся руководители елочных базаров, которые смогут сдать на переработку нереализованные деревья.

Экоакция «Елки для буренки» проводится в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до трех тысяч отслуживших хвойных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU