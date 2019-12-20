2019-12-20T11:48:38+03:00
Происшествия

Гадалка похитила у томской студентки 6000 рублей, делая обряд на богатство

Она воспользовалась наивностью и доверчивостью девушки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Девушка очень хотела разбогатеть, поэтому и поверила "ясновидящей"Девушка очень хотела разбогатеть, поэтому и поверила "ясновидящей"Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Ранее не судимая, 29-летняя жительница Томска «испортила себе карму», прикинувшись гадалкой-ясновидящей. Как сообщили в областной прокуратуре, женщине удалось обмануть студентку, с которой та получила 6000 рублей.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемая, встретила днем на улице милую девушку и предложила ей погадать на богатство, провести «обряд», направленный на улучшение ее благосостояния.

Студентке приглянулась идея, что она сможет без особых усилий получать деньги. При этом обвиняемая сообщила потерпевшей, что для проведения обряда необходимо передать ей денежные средства в размере 6 тысяч рублей.

Поверив обвиняемой, девушка зашла в общежитие, взяла деньги, а недостающую часть требуемой суммы сняла со своей банковской карты и передала деньги новой знакомой. Во время «обряда» обвиняемая попросила потерпевшую закрыть глаза, а затем, воспользовавшись тем, что та не осуществляет контроль за сохранностью своего имущества,

скрылась с места преступления с похищенными денежными средствами, которые потратила на собственные нужды.

Свою вину «гадалка» признала полностью и вернула девушке ее деньги. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бар «Grelka» в Томской области торговал паленым алкоголем
В Томске вновь пройдет экологическая акция «Елки для буренки»
В Томске обнаружили подпольную контору, где оказалось более 4,5 тысячи литров нелегального алкоголя
Гадалка похитила у томской студентки 6000 рублей, делая обряд на богатство
Томичи собрали деньги на хоккейную коробку в Лоскутово
В деревне Губино под Томском заработала новая станция водоочистки
Стоматолог из Томска отказалась получить полмиллиона от пациента за бриллиант в зубе
"Яблоки на снегу": На университетском озере в Томске появился неприличный знак
Родители томских школьников намерены поднять вопрос о карточках на питание в школьных столовых
Новый размер минимальной зарплаты в Томской области утвердил губернатор
Томский бассейн «Звездный» попал в число лучших бассейнов страны
Томская академия активного долголетия уходит на каникулы
Эко-сумки из вторсырья, которые сейчас в моде, могут получить томичи
Нарым: о старейшем в Томской области селе расскажет выставка
Томич, убивший родного брата, отправится за решетку и будет платить ребенку погибшего
В новогоднюю ночь томичам обещают сорокоградусные морозы
В Томске произошло ДТП с участием «скорой»
В Томске 10 точек, откуда можно позвонить бесплатно на мобильный
Пошив спецодежды в Томской области растет, добыча нефти - падает
Тридцать три события Томской области борются за статус лучшего в России
22% томских компаний отказались от новогоднего корпоратива в этом году
В Томске появится центр профессиональной квалификации
Студентам из Томска дали 500 тысяч на создание крышки для бензобаков
Власти: Томская область может стать «полюсом экономического роста»
Мэрия пообещала томичам «Зимние забавы»
Задолженность по зарплате в Томской области выросла незначительно
До Нового года в Томске планируется расселить 860 человек из «аварийки»
Томичка с африканскими корнями стала лучшей вокалисткой
Томичи могут встретить Новый год на площади Новособорной