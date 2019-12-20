Гадалка похитила у томской студентки 6000 рублей, делая обряд на богатство

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-20T11:48:38+03:00

Девушка очень хотела разбогатеть, поэтому и поверила "ясновидящей" Фото: из открытых источников

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Ранее не судимая, 29-летняя жительница Томска «испортила себе карму», прикинувшись гадалкой-ясновидящей. Как сообщили в областной прокуратуре, женщине удалось обмануть студентку, с которой та получила 6000 рублей.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемая, встретила днем на улице милую девушку и предложила ей погадать на богатство, провести «обряд», направленный на улучшение ее благосостояния.

Студентке приглянулась идея, что она сможет без особых усилий получать деньги. При этом обвиняемая сообщила потерпевшей, что для проведения обряда необходимо передать ей денежные средства в размере 6 тысяч рублей.

Поверив обвиняемой, девушка зашла в общежитие, взяла деньги, а недостающую часть требуемой суммы сняла со своей банковской карты и передала деньги новой знакомой. Во время «обряда» обвиняемая попросила потерпевшую закрыть глаза, а затем, воспользовавшись тем, что та не осуществляет контроль за сохранностью своего имущества,

скрылась с места преступления с похищенными денежными средствами, которые потратила на собственные нужды.

Свою вину «гадалка» признала полностью и вернула девушке ее деньги. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU