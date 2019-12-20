Томичи собрали деньги на хоккейную коробку в Лоскутово

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-20T11:33:20+03:00

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Новый спортивный объект откроется в это воскресенье. Он расположен на территории футбольного поля рядом с кедровником (ул. Ленина, 1), где жители Лоскутово традиционно проводят праздничные и спортивные мероприятия.

Хоккейная коробка построена по проекту «Инициативное бюджетирование». Общая стоимость проекта составила около 1 миллиона рублей. Из этой суммы 86 тысяч рублей собрали жители деревни и предприниматели, субсидия из областного бюджета составила 812,7 тысячи рублей, еще 99,8 тысячи рублей выделено из городского бюджета.

Помимо хоккейной коробки, здесь установили спортивные тренажеры. Праздничное открытие хоккейной коробки, на которой можно будет покататься на коньках, состоится в это воскресенье, в 12.00 часов.

фото: администрация города ТомскаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU