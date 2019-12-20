2019-12-20T11:33:20+03:00
Общество

Томичи собрали деньги на хоккейную коробку в Лоскутово

Спортивный объект удалось построить благодаря «Инициативному бюджетированию»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: администрация города Томскафото: администрация города ТомскаФото: из открытых источников
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Новый спортивный объект откроется в это воскресенье. Он расположен на территории футбольного поля рядом с кедровником (ул. Ленина, 1), где жители Лоскутово традиционно проводят праздничные и спортивные мероприятия.

Хоккейная коробка построена по проекту «Инициативное бюджетирование». Общая стоимость проекта составила около 1 миллиона рублей. Из этой суммы 86 тысяч рублей собрали жители деревни и предприниматели, субсидия из областного бюджета составила 812,7 тысячи рублей, еще 99,8 тысячи рублей выделено из городского бюджета.

Помимо хоккейной коробки, здесь установили спортивные тренажеры. Праздничное открытие хоккейной коробки, на которой можно будет покататься на коньках, состоится в это воскресенье, в 12.00 часов.

фото: администрация города Томска Фото: из открытых источников

фото: администрация города ТомскаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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