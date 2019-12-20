В деревне Губино под Томском заработала новая станция водоочистки
Вчера, 19 декабря, в деревне Губино Томского района власти открыли станцию водоочистки нового типа: она подает очищенную воду напрямую в водопроводную сеть.
Станция стала одной из 23-х, которые установлены в муниципалитетах по губернаторской программе «Чистая вода» в 2019 году. 21 установка представляет собой блок-боксы, где можно набрать очищенную воду. Еще две станции, установленные в деревне Губино и селе Петровка (Кривошеинский район), подают воду еще и в дома жителей.
- Это сто сороковая станция, установленная в регионе по губернаторской программе «Чистая вода», - открывая объект, сказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Программа действует в Томской области с 2017 года... Результат - за два года доступ к чистой питьевой воде получили свыше 90 тысяч человек.
Добавим, бюджет программы в 2019 году составил 47,6 миллиона рублей, чистая вода стала доступна еще 10 тысячам жителей области.
Производительность новой станции - 2,5 тысячи литров в час, то есть вдвое больше, чем у стандартных блок-боксов.
Сначала вода, поступающая из подземной скважины, проходит механическую очистку, затем аэрацию, что позволяет вывести в осадок растворенные в ней примеси. Фильтры удаляют этот осадок, и очищенная вода поступает в водонапорную башню, а оттуда - в дома потребителей. В Губине такую услугу получат более 400 жителей.
По словам вице-губернатора, программа по водоочистке будет и дальше совершенствоваться вместе с научным партнером - Томским политехническим университетом. Например, станция в деревне Губино уже имеет такую опцию как дополнительное умягчение воды.
ИСТОЧНИК KP.RU