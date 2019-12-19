2019-12-19T19:15:58+03:00
На здоровье

Стоматолог из Томска отказалась получить полмиллиона от пациента за бриллиант в зубе

Она заявила, что не станет делать то, о чем ее попросил клиент
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Бриллиант в зуб.Стоматолог из Томска выступила против таких украшений

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На днях в одну из частных клиник Томска обратился состоятельный клиент с нестандартной просьбой. Мужчина решил сделать новогодний подарок своей девушке, оплатив имплантацию настоящего бриллианта в зуб. Однако врач заявила, что ни за какие деньги не станет вставлять драгоценный камень.

- Я не буду вставлять бриллианты в зубы даже за полмиллиона рублей, - обозначила свою позицию Татьяна Алексеева.

Свое решение она пояснила заботой о здоровье девушки, сказав, что это опасно. По словам Алексеевой, инородное тело может стать причиной потери зуба.

- Хотите сделать своей девушке подарок - свозите на Мальдивы, отбелите зубы, да что угодно, только не занимайтесь ерундой, - добавила она.

Как врач, Татьяна считает, что деньги не должны быть решающим аргументом, когда речь идет о здоровье человека. Скорее всего, бизнесмен обратиться с аналогичной просьбой в другую стоматологическую клинику, где его запрос удовлетворят. Добавим, что мода на украшения в зубах - не новое веяние, а "хорошо забытое старое".

Сам сверкающий камушкек в зуб стоит от 5 тысяч рублей. Фото: из открытых источников

Сам сверкающий камушкек в зуб стоит от 5 тысяч рублей.Фото: из открытых источников

Это подтверждают археологи, которые ведут раскопки древних цивилизаций и находят драгоценные камни в зубах наших предков. Среди них: алмазы, изумруды, сапфиры и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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