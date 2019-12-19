"Яблоки на снегу": На университетском озере в Томске появился неприличный знак

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-19T17:59:12+03:00

Сегодня именно этот объект оказался в центре внимания томичей Фото: из открытых источников

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Сегодня днем горожане заметили на университетском озере, что находится по адресу: Московский тракт 12, изображение мужского полового органа. Томичей возмутило такое "украшение" природного объекта и они пожаловались на ситуацию в соцсетях.

В паблике Вконтакте " Типичный Томск" Денис Амосов выложил фото и видео этого "явления на озере". Свой пост он сопроводил подписью: "Какой финал года 2019, такие и картины". Кто создал такой непристойный знак и для чего - пока непонятно. Однако горожане высказываются об изображении весьма неоднозначно.

- Красота, - считает Иван Яковлев, пользователь соцсетей.

- Символ плодородия вроде, - предполагает Tree Warm, также участник группы "ТТ" ВКонтакте.

Впрочем, осуждающие тоже присутствуют.

- Сразу виден уровень развития студентов ТГУ, - отметил Александр Леднёв.

Что сделают с изображением - пока непонятно, возможно, его просто скроет слоем снега к завтрашнему утру.

ИСТОЧНИК KP.RU