"Яблоки на снегу": На университетском озере в Томске появился неприличный знак
Сегодня днем горожане заметили на университетском озере, что находится по адресу: Московский тракт 12, изображение мужского полового органа. Томичей возмутило такое "украшение" природного объекта и они пожаловались на ситуацию в соцсетях.
В паблике Вконтакте " Типичный Томск" Денис Амосов выложил фото и видео этого "явления на озере". Свой пост он сопроводил подписью: "Какой финал года 2019, такие и картины". Кто создал такой непристойный знак и для чего - пока непонятно. Однако горожане высказываются об изображении весьма неоднозначно.
- Красота, - считает Иван Яковлев, пользователь соцсетей.
- Символ плодородия вроде, - предполагает Tree Warm, также участник группы "ТТ" ВКонтакте.
Впрочем, осуждающие тоже присутствуют.
- Сразу виден уровень развития студентов ТГУ, - отметил Александр Леднёв.
Что сделают с изображением - пока непонятно, возможно, его просто скроет слоем снега к завтрашнему утру.
ИСТОЧНИК KP.RU