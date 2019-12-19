Родители томских школьников намерены поднять вопрос о карточках на питание в школьных столовых

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-19T17:28:01+03:00

Безнал удобен, как для школы, так и детей с родителями Фото: из открытых источников

Это необходимая мера, чтобы дети не покупали непонятно что, в том числе, снюс

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Инициативная группа родителей намерена поднять вопрос о введении для учеников карточек на питание в столовых учебных заведений. Об этом нам стало известно, пообщавшись с председателем родительского комитета одной из школ в Советского районе.

- Даю своему ребенку деньги и не могу быть уверенной, на что он их потратит, - призналась Валентина Иванова. - Сейчас еще эти новости со снюсом. В нем же никотин, а продается эта чертовщина в любом киоске.

Мэрия, конечно, ответила, что попытается ограничить продажу снюсов для лиц младше двадцати одного года. Но сложность в том, что формально законодательство торговые сети не нарушают.

- Просто таких продавцов нужно штрафовать на 5 тысяч рублей, - считает Максим Елезов, высказавший свою позицию с соцсетях. - Но это не решение проблемы. У нас много что "под запретом", но увы, не работает система. Взрослый купит в киоске и отдаст подросткам. Уже вековой опыт. Нужно в школе сотрудникам следить за поведением школьников.

Одним из решения проблем может стать школьный безнал - введение во всех столовых карт безналичного расчета за питание.

В некоторых учебных заведениях эта система успешно работает.

- В 27-й школе у детей карточки на питание есть. Родители на них сами могут положить деньги и контролировать расход - подтверждает Мария Васильева.

Перейдут ли все томские школы на безнал - покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU