Новый размер минимальной зарплаты в Томской области утвердил губернатор

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-19T11:12:49+03:00

Повышение зарплаты в 2020 году коснется 22,3 тысячи томских работников социальной сферы. Фото: из открытых источников

Она обязательна и для бюджетных, и для коммерческих организаций

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Сегодня губернатор Сергей Жвачкин подписал соглашения о минимальной заработной плате в Томской области на 2020 год и о социальном партнерстве на 2020-2022 годы.

С 1 января 2020-го в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах размер «минималки» составит 15 769 руб., в ЗАТО Северск - 18 195, в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском и Тегульдетском районах - 21 834 руб. В Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Чаинском районах, а также в городе Кедровом эта сумма достигнет 24 260 руб., в городе Стрежевом и Александровском районе - 26 686 руб.

Установленная минимальная заработная плата в Томской области обязательна как для бюджетных, так и для коммерческих организаций.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, повышение зарплаты в наступающем году коснется 22,3 тыс. работников социальной сферы. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 677 млн руб.

Что касается соглашения о соцпартнерстве, на ближайшую трехлетку оно сохраняет главные принципы взаимоотношений власти, бизнеса и трудовых коллективов. «В нашем соглашении нет размытых формулировок, которые каждый может трактовать по-своему, а есть конкретные шаги по достижению главных целей партнерства. Это социальные гарантии работников, это достойная заработная плата, это современные условия труда», - подчеркнул Сергей Жвачкин.

В документ вошли новые положения, по которым работодатели взяли на себя обязательства внедрять профессиональные стандарты, проводить диспансеризацию сотрудников, развивать систему общественного питания на производствах, поощрять занятия спортом. «А главная новация соглашения - это обязательное участие предприятия в нашей системе социального партнерства, в том случае, если оно претендует на господдержку», - отметил губернатор.

Соглашения о минимальной зарплате и о социальном партнерстве также подписали председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин и руководители региональных объединений работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU