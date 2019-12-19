Томский бассейн «Звездный» попал в число лучших бассейнов страны
Бассейн «Звездный» стал одним из победителей II Национального конкурса «Арена» в номинации «Плавательные бассейны», - сообщает пресс-служба обладминистрации.
Победа в конкурсе подтверждает высокий класс Центра водных видов спорта «Звездный». Сегодня это один из лучших и востребованных спортивных объектов не только за Уралом, но и в России, — отметил начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов. — Именно здесь проходили финал Кубка мира и первенство мира по плаванию в ластах, чемпионат и первенство России, этап Кубка России и Детской лиги плавания Сибири, крупные соревнования по водному поло.
Также, лидерами признали бассейны из Татарстана и Липецкой области.
Напомним, что «Звездный» открылся в 2015 году. Его построили по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Общая площадь центра — 14,7 тысячи кв. м. В бассейне две чаши на 25 и 50 метров, тренажерный зал, разминочные и хореографические залы.
ИСТОЧНИК KP.RU