2019-12-19T11:06:21+03:00
Спорт

Томский бассейн «Звездный» попал в число лучших бассейнов страны

Именно здесь проходили финал Кубка мира по плаванию в ластах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Самый большой бассейн в Томской области теперь получил признание на федеральном уровнеСамый большой бассейн в Томской области теперь получил признание на федеральном уровнеФото: из открытых источников
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Бассейн «Звездный» стал одним из победителей II Национального конкурса «Арена» в номинации «Плавательные бассейны», - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Победа в конкурсе подтверждает высокий класс Центра водных видов спорта «Звездный». Сегодня это один из лучших и востребованных спортивных объектов не только за Уралом, но и в России, — отметил начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов. — Именно здесь проходили финал Кубка мира и первенство мира по плаванию в ластах, чемпионат и первенство России, этап Кубка России и Детской лиги плавания Сибири, крупные соревнования по водному поло.

Также, лидерами признали бассейны из Татарстана и Липецкой области.

Напомним, что «Звездный» открылся в 2015 году. Его построили по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Общая площадь центра — 14,7 тысячи кв. м. В бассейне две чаши на 25 и 50 метров, тренажерный зал, разминочные и хореографические залы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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