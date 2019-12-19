Томская академия активного долголетия уходит на каникулы
В течение 2019 года в 10 школах регионального проекта «Томская академия активного долголетия» было организовано 35 бесплатных курсов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для пенсионеров проходили лекции, спортивные занятия, мастер-классы. Видеолекции через центры общественного доступа смогли посетить более 4 тысяч жителей городов и районов.
Самыми заметными событиями проекта стали Ярмарка активного долголетия, фестиваль здоровья «Ходи, Россия! Ходи, Томск»!», «образовательные десанты» в Первомайском и Бакчарском районах, I областной фестиваль активного долголетия в селе Молчаново.
Проект реализуется областным Советом ветеранов при поддержке администрации региона и при участии томских университетов в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В 2018-м и 2019 годах он выиграл президентские гранты на развитие гражданского общества.
С декабря в Академии начинаются каникулы. Новости и дату начала занятий в 2020 году можно узнать на сайте: томскоедолголетие.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU