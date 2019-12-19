Томская академия активного долголетия уходит на каникулы

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-19T09:55:33+03:00

По опросам выпускников Академии, больше всего их интересовали спорт, творческое развитие и иностранные языки. Фото: из открытых источников

За год бесплатное обучение прошли более 7 тысяч пенсионеров

Изменить размер текста: A A

В течение 2019 года в 10 школах регионального проекта «Томская академия активного долголетия» было организовано 35 бесплатных курсов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для пенсионеров проходили лекции, спортивные занятия, мастер-классы. Видеолекции через центры общественного доступа смогли посетить более 4 тысяч жителей городов и районов.

Самыми заметными событиями проекта стали Ярмарка активного долголетия, фестиваль здоровья «Ходи, Россия! Ходи, Томск»!», «образовательные десанты» в Первомайском и Бакчарском районах, I областной фестиваль активного долголетия в селе Молчаново.

Проект реализуется областным Советом ветеранов при поддержке администрации региона и при участии томских университетов в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В 2018-м и 2019 годах он выиграл президентские гранты на развитие гражданского общества.

С декабря в Академии начинаются каникулы. Новости и дату начала занятий в 2020 году можно узнать на сайте: томскоедолголетие.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU