Эко-сумки из вторсырья, которые сейчас в моде, могут получить томичи

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-19T09:48:24+03:00

Матерчатая сумка - это удобно и модно, а еще она не рвется как пакет. Фото: из открытых источников

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В ближайшую субботу, 21 декабря, в Томске пройдет раздача сумок, сшитых из вторсырья. Акцию организует компания «Деревенское молочко» и проводит около главного входа ТРЦ «Изумрудный город» с 18 часов.

Сумки сшиты особенными детьми и их родителями из благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», а также ребятами из центра реабилитации «Ресурс-плюс».

- Мы задумали подобную акцию по аналогии с проектом «Сумка-бумеранг». Этот экологический проект давно популярен на западе, теперь и мы постараемся раздавать наши сумки томичам, чтобы те могли сложить свои покупки в многоразовую сумку, и не покупать полиэтиленовый одноразовый пакет, - прокомментировала куратор акции Оксана Туганова.

Сумки можно будет получить, внеся пожертвование от 500 рублей для подопечной фонда «Обыкновенное чудо» Ани Наумовой. Девочке требуется срочное дорогостоящее лечение. Перевод можно сделать по ссылке.

Для получения сумки достаточно отправить свой домашний адрес и принт-скрин выполненного перевода на номер 89138230223 и авоська-бумеранг будет доставлена. Если вы не дружите с картами, переводами и QR кодами приходите ногами в магазин «Два лимона» на Учебной и забирайте понравившуюся авоську за пожертвование. Все собранные наличные деньги будут переведены на счет Ани Наумовой.

ИСТОЧНИК KP.RU