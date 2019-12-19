2019-12-19T09:34:34+03:00
История современности

Нарым: о старейшем в Томской области селе расскажет выставка

В экспозиции будут представлены фотографии и музейные материалы
Антонина Ленская
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Фото: Мария Аникина. Недавно Нарым получил статус исторического поселения регионального значения.Фото: Мария Аникина. Недавно Нарым получил статус исторического поселения регионального значения.Фото: из открытых источников
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Завтра, 20 декабря, в 16 часов в Сибирском филиале Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (Томск, пер. Нахановича, 3а) откроется фотовыставка «Нарым. Путевые заметки». Вернисаж посвящен присвоению селу статуса исторического поселения и его участию в конкурсе Минстроя РФ.

В основу выставки легли фотографии и скетчи сотрудников Центра развития городской среды Томской области, материалы областного краеведческого музея, а также работы томских фотографов. «Экспозиция выстроена по принципу эмоционального путешествия по пространству и времени. Выставочный «маршрут», вдохновленный Нарымом, составлен из множества больших и маленьких историй. Они позволяют погрузиться в атмосферу этого места, проникнуться его духом и заинтересоваться не только его прошлым, но и будущим», - отметил директор областного Центра развития городской среды Константин Казанцев.

Напомним, Нарым - самое старое русское поселение нашего региона, основанное в 1596 году.

В декабре 2019-го комитет по охране объектов культурного наследия Томской области присвоил селу статус исторического поселения регионального значения. В его границы вошли 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 2020 году Нарым примет участие в конкурсе по благоустройству исторических поселений, который проводит Министерство строительства и ЖКХ РФ.

Выставка будет работать до 15 января (за исключением новогодних каникул с 31 декабря по 8 января), вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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