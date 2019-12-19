В новогоднюю ночь томичам обещают сорокоградусные морозы

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-19T06:22:26+03:00

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С 26 декабря сайты о погоде прогнозируют до -41 градуса ночью и до -34С днём. "Гисметео" сообщает, что в новогоднюю ночь в Томске будет около - 33С, а в ночь с 1 на 2 января ожидается до -40С. К тому же, если верить прогнозу на первую декаду января, морозы в Томске простоят практически все каникулы.

- Похолодание в регионе ожидается с 24-25 декабря, правда, речь идет не о сорокоградусных морозах, а о температуре ниже -20С, - пояснила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. При этом в региональном гидрометцентре уверяют, что похолодание хоть и будет, но не такое экстремальное., как многие себе представляют.

ИСТОЧНИК KP.RU