2019-12-19T06:22:26+03:00
Происшествия

В новогоднюю ночь томичам обещают сорокоградусные морозы

На каникулах в регионе зима окончательно вступит в свои права
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Чтобы гулять по городу в Новый год придется утеплятьсяЧтобы гулять по городу в Новый год придется утеплятьсяФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 26 декабря сайты о погоде прогнозируют до -41 градуса ночью и до -34С днём. "Гисметео" сообщает, что в новогоднюю ночь в Томске будет около - 33С, а в ночь с 1 на 2 января ожидается до -40С. К тому же, если верить прогнозу на первую декаду января, морозы в Томске простоят практически все каникулы.

- Похолодание в регионе ожидается с 24-25 декабря, правда, речь идет не о сорокоградусных морозах, а о температуре ниже -20С, - пояснила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. При этом в региональном гидрометцентре уверяют, что похолодание хоть и будет, но не такое экстремальное., как многие себе представляют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь томичам обещают сорокоградусные морозы
В Томске произошло ДТП с участием «скорой»
В Томске 10 точек, откуда можно позвонить бесплатно на мобильный
Пошив спецодежды в Томской области растет, добыча нефти - падает
Тридцать три события Томской области борются за статус лучшего в России
22% томских компаний отказались от новогоднего корпоратива в этом году
В Томске появится центр профессиональной квалификации
Студентам из Томска дали 500 тысяч на создание крышки для бензобаков
Власти: Томская область может стать «полюсом экономического роста»
Мэрия пообещала томичам «Зимние забавы»
Задолженность по зарплате в Томской области выросла незначительно
До Нового года в Томске планируется расселить 860 человек из «аварийки»
Томичка с африканскими корнями стала лучшей вокалисткой
Томичи могут встретить Новый год на площади Новособорной