В новогоднюю ночь томичам обещают сорокоградусные морозы
С 26 декабря сайты о погоде прогнозируют до -41 градуса ночью и до -34С днём. "Гисметео" сообщает, что в новогоднюю ночь в Томске будет около - 33С, а в ночь с 1 на 2 января ожидается до -40С. К тому же, если верить прогнозу на первую декаду января, морозы в Томске простоят практически все каникулы.
- Похолодание в регионе ожидается с 24-25 декабря, правда, речь идет не о сорокоградусных морозах, а о температуре ниже -20С, - пояснила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. При этом в региональном гидрометцентре уверяют, что похолодание хоть и будет, но не такое экстремальное., как многие себе представляют.
ИСТОЧНИК KP.RU