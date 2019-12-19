В Томске произошло ДТП с участием «скорой»

СЕГОДНЯ 06:03 2019-12-19T06:03:46+03:00

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Вчера, 18 декабря, вечером, на Иркутском тракте случилась авария, участниками которой стали иномарка, отечественный автомобиль и карета скорой помощи. По данным ГИБДД, Toyota Mark II и «ВАЗ 2109» столкнулись на перекрестке Иркутского тракта и улицы Рабочей в восьмом часу вечера. Кто из водителей спровоцировал столкновение, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Отметим, что по предварительным данным, в результате ДТП никто из участников аварии не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU