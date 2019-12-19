В Томске 10 точек, откуда можно позвонить бесплатно на мобильный

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-19T05:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» отменил плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи.

Теперь, с таксофонов можно звонить бесплатно на любые номера фиксированной (проводной) телефонной и мобильной связи. Это объясняется высокой социальной значимостью таксофонов. Звонки на международные номера остаются платными.

На территории Томска, по информации мэрии, работает десять таксофонов, они располагаются во всех четырех районах города и на присоединенных территориях по следующим адресам: ул. Черных дом №40 (Октябрьский район); ул. Крылова дом №12(Советский район); пр. Ленина дом №80 (Советский район); пер. Дербышевского дом №2 (Ленинский район); пр. Академический дом №5 (Советский район); ул. Сибирская дом №102 (Советский район); пр. Фрунзе дом №83а (Советский район); ул. Киевская дом №78 (Советский район); ул. Мокрушина дом № 31 (Кировский район);

ул. Профсоюзная дом №9а (Ленинский район). пос. Светлый, ул Центральная, дом №17 (Октябрьский район); с. Тимирязевское, ул. Путевая, д.1д (Кировский район); с. Дзержинское, ул. Фабричная, д.19 (Кировский район); д. Лоскутово, ул. Ленина, д.26 (Кировский район); д. Эушта, здание школы №66 (Кировский район);д. Киргизка, дом№18 (Кировский район). Всего на территории Томской области действует более 594 таксофонов универсального обслуживания, которые установлены даже в самых удаленных населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU