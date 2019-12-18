Тридцать три события Томской области борются за статус лучшего в России

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-18T11:34:20+03:00

У томичей есть несколько дней, чтобы проголосовать за свои любимые события. Фото: из открытых источников

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Национальный календарь событий завершил прием заявок на всероссийский конкурс «Лучшее событие года». Томская область подала на конкурс 33 проекта, всего же поступило более 2000 заявок из 76 регионов страны.

Представленные проекты оценит конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители государственной власти, отраслевых ассоциаций, зарубежных офисов по туризму, турфирм, а также журналисты.

Одновременно с работой экспертов на официальном портале Национального календаря событий до 21 декабря будет проходить народное онлайн-голосование. Чтобы проголосовать за событие в Томской области, нужно зайти на сайт eventsinrussia.com/event и нажать кнопку «нравится» под фотогалереей.

В списке сразу несколько фестивалей, от муниципальных до международных («Праздник у семи озер», «Янов день», «Хрустальный Томск» и другие), форум новых решений UNOVUS, праздники национальной культуры и так далее.

По результатам 20 региональных проектов, набравших наибольшее количество голосов, получат статус «Лучшее событие 2020 года».

Национальный календарь событий - это федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Минкультуры России в рамках федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».

ИСТОЧНИК KP.RU