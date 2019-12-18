22% томских компаний отказались от новогоднего корпоратива в этом году

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-18T10:06:39+03:00

Корпоративы уже не так популярны, как 10 лет назад Фото: из открытых источников

Самой популярной причиной стало отсутствие такой традиции в коллективе

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По данным опроса, проведенного порталом по поиску работы Зарплата.ру четверть горожан не собираются отмечать Новый год с коллегами. Одна из причин – томичи не хотят тратить деньги на корпоративы. Среди 665 опрошенных жителей Томска 78% рассказали, что в этом году у них на работе состоится или уже состоялся новогодний корпоратив. 68% работодателей пригласили сотрудников отметить праздник в кафе, клубе или ресторане, 19% – на рабочем месте, 8% – на базе отдыха, а 5% предложили снять загородный дом.

Результаты опроса показали, что треть новогодних корпоративов в Томске проводятся за счет компании. 28% работодателей просят сотрудников брать на себя только часть расходов, а 39% проводят праздник полностью за счет работников.

32% работодателей просят заплатить за торжество меньше 1000 рублей. 41% объявили сумму от 1000 до 3000 рублей. А в 27% компаний суммы доходят до 5000 рублей.

При этом 26% томичей признались, что не планируют идти на корпоратив.

Большинство из отказавшихся отметили, что не хотят сдавать деньги или не любят шумные мероприятия.

Отметим, что 22% работодателей вообще отказались от новогоднего торжества в этом году – такие данные показал опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU