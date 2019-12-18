В Томске появится центр профессиональной квалификации

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-18T08:26:17+03:00

Работодатели смогут получить действительно квалифицированные и нужные кадры Фото: из открытых источников

А также будут разработаны универсальные методы оценки специалистов на рынке труда

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В Томской области внедрят национальную систему квалификации. Такое решение принял Координационный совет по кадровому обеспечению экономики Томской области. По информации «белого дома» под руководством заместителя губернатора по социальной политике Ивана Деева, утверждена «дорожная карта» по созданию системы оценки компетенций работников в разных отраслях рынка труда.

В ближайшее время департамент труда и занятости населения Томской области выберет организацию, которая станет региональным методическим центром. Он будет оказывать консультационную поддержку участникам рынка труда и выстраивать систему обучения специалистов компаний.

- Выпускники вузов и техникумов с дипломом об образовании должны получать документ о присвоении профессиональной квалификации от независимого центра оценки. Студенты медицинского университета уже имеют такую возможность, думаю, что в скором времени она появится и для выпускников других учебных заведений, – подчеркнул Иван Деев.

Полномочия по внедрению элементов национальной системы квалификации на территории региона взяли на себя специалисты департамент труда и занятости Томской области. Главная задача -увеличение числа предприятий в нашем регионе, внедривших в практику профессиональные стандарты.

ИСТОЧНИК KP.RU