Власти: Томская область может стать «полюсом экономического роста»

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-18T07:51:07+03:00

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Томская область составит конкуренцию инновационным регионам мира при успешной реализации научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «ИНОТОМСК». Об этом заявила заместитель губернатора Людмила Огородова на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» в Москве.

Вице-губернатор по научно-образовательному комплексу приняла участие в двухдневной деловой программе, организованной в рамках выставки Министерством науки и высшего образования России. На питч-сессии регионы, участвующие в конкурсе по созданию НОЦ мирового уровня, представили свои проекты. Они должны были рассказать, как создаваемый центр может составить конкуренцию зарубежным компаниям на российском и мировом рынках высокотехнологической продукции.

Проект «ИНОТОМСК» предполагает новую специализацию экономики области, в которой приоритетами будут агробиотехнологии, передовой нефтегазовый инжиниринг, химический инжиниринг и новые полимеры, науки о жизни и здоровом питании. По словам Л. Огородовой, томский проект НОЦ мирового уровня способен решать такие национально значимые задачи, как борьба с детским ожирением, создание технологий связи нового поколения, поиск новых технологий извлечения палеозойской нефти. Эти и другие задачи соответствуют большим вызовам, а также научно-технологическим и образовательным повесткам международного уровня. Таким образом, регион закрепится на ведущих позициях в науке, технологиях и рынках.

- Успешная реализация проекта НОЦ мирового уровня в Томской области превратит ее в полюс экономического роста, обеспечив вклад региона в ВВП до 1 % и доход в областной бюджет до 500 млрд в год, - подчеркнула замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU