2019-12-18T03:42:57+03:00
Общество

Мэрия пообещала томичам «Зимние забавы»

В новогодние каникулы жителей города ждет большая развлекательна программа
Татьяна Щукина
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Место встречи изменить нельзя - площадь Новособорная. Фото: мэрия ТомскаМесто встречи изменить нельзя - площадь Новособорная. Фото: мэрия Томска
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В преддверии длинных праздничных дней администрация города Томска сообщила, что для отдыха горожан подготовлена обширна программа на площади Новособорной.

«Уже 1 января в 17.00 томичи соберутся на главной площади города, чтобы поделиться праздничным настроением. Детей ждут веселые конкурсы, поздравление от сказочных героев и, конечно, сладкие подарки. Со 2 по 8 января концерты, игры и мастер классы будут проходить дважды в день: в 13.30 и в 17.00 на площади Новособорной возле главной сцены и на катке «под звездным небом», - сообщается на сайте мэрии.

7 января на Новособорной пройдет большой праздник «Томск встречает Рождество» с участием фольклорных коллективов города, хора Томской духовной семинарии. Гостем праздника станет народный ансамбль казачьей песни «Иверень». Томичей порадует ярмарка с горячим чаем, пирогами и пряниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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