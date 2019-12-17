2019-12-17T12:22:59+03:00
Экономика

Задолженность по зарплате в Томской области выросла незначительно

Облстат обнародовал официальные данные за прошлый месяц
Антонина Ленская
Поделиться:
Увы, неофициальных зарплатных схем статистика не учитывает.Увы, неофициальных зарплатных схем статистика не учитывает.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, на 1 декабря 2019 года просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях региона составляла 14,2 млн рублей. По сравнению с 1 ноября эта сумма увеличилась на 0,9 млн рублей (6,6 %).

Официально долги по зарплате перед работниками имеют четыре организации города Томска и Колпашевского района. Причиной статистики называют отсутствие у них собственных средств. При этом основная сумма задолженности (68,0 %) приходилась на предприятие, чья деятельность связана с производством контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов. Там сумма задолженности на одного работника составила 39,2 тыс. рублей.

Для сравнения: в сфере научных исследований и разработок при общей сумме 3 млн 682 тыс. рублей на одного работника приходится 81,8 тыс. рублей долга по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задолженность по зарплате в Томской области выросла незначительно
До Нового года в Томске планируется расселить 860 человек из «аварийки»
Томичка с африканскими корнями стала лучшей вокалисткой
Томичи могут встретить Новый год на площади Новособорной
Томский художественный музей приглашает на выставку «Регион-70»
В Томске автобус врезался в ГАЗель, пока водитель ее ремонтировал
«Томсклесхоз» предлагает купить елки по «бюджетным» ценам
Перед Новым годом томичам, задолжавшим более 100 тысяч рублей, отключили отопление с электричеством
В Томске начали лечить послеродовую депрессию у мужчин
Аспирантка Томского госуниверситета защитила диссертацию в России и Испании
Грудной младенец получил травмы в ДТП с такси в Томске
В Томской области экспорт пищевой продукции вырос почти в 20 раз
Северск Томской области вошел в топ-15 комфортных российских городов
Мышей из Томска увезут в Подгорное
27 тысяч жителей Томской области не смогут вылететь за границу из-за долгов
Томичу проломили череп из-за того, что тот выгуливал собак без поводка
Томские самбистки завоевали семь золотых медалей первенства Сибири
Ремонт «Пассажа Второва» в Томске начнется в 2020 году
Девочка из Томска мечтает пойти в школу без инвалидной коляски
В десятках домов Томска в понедельник отключат холодную воду
Вороватый гость вынес из дома хозяев в томском селе продукты из холодильника
В Томске в Тимирязево отравили собак таблетками против туберкулеза
Детский центр объявил день медосмотров для маленьких томичей
В Томскстате подсчитали стоимость традиционного салата «Оливье»