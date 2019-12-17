Задолженность по зарплате в Томской области выросла незначительно

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-17T12:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, на 1 декабря 2019 года просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях региона составляла 14,2 млн рублей. По сравнению с 1 ноября эта сумма увеличилась на 0,9 млн рублей (6,6 %).

Официально долги по зарплате перед работниками имеют четыре организации города Томска и Колпашевского района. Причиной статистики называют отсутствие у них собственных средств. При этом основная сумма задолженности (68,0 %) приходилась на предприятие, чья деятельность связана с производством контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов. Там сумма задолженности на одного работника составила 39,2 тыс. рублей.

Для сравнения: в сфере научных исследований и разработок при общей сумме 3 млн 682 тыс. рублей на одного работника приходится 81,8 тыс. рублей долга по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU