До Нового года в Томске планируется расселить 860 человек из «аварийки»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-17T12:05:29+03:00

Переезд в новую квартиру - отличный подарок к Новому году Фото: из открытых источников

По нацпроекту планируется закупить 313 квартир в 2019 году.

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До конца месяца власти обещают завершить аукционы на приобретение квартир взамен аварийного жилья. Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Томске уже приобретено 115 жилых помещений для переселения, а до конца года будет еще 51 квартира.

- Также подписано 146 соглашений из 152 по выплатам компенсаций за аварийное жилье». Всего в Томске в 2019 году планируется расселить 313 квартир, где проживает 860 человек, - уточнил вице-губернатор.

В Чаинском районе по нацпроекту завершаются процедуры по расселению одной аварийной квартиры. Жители еще пяти аварийных квартир муниципалитета уже расселены. Программа полностью завершена в Асиновском районе, где новые квартиры получили 25 человек.

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселение аварийного жилья запланировано в Томске, Асиновском и Чаинском районах.

С учетом федерального и областного финансирования регион направит на расселение жилья свыше 770 млн рублей.

В 2020-2021 годах Томская область получит на расселение аварийного жилья 477,7 млн рублей из федерального бюджета: программа на данном этапе пройдет в Томске, а также Томском и Каргасокском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU