2019-12-17T11:28:21+03:00
Звезды

Томичка с африканскими корнями стала лучшей вокалисткой

Жюри подвело итоги VIII Международного фестиваля-конкурса «Сибириада»
Антонина Ленская
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Талант начинающей певицы уже оценили местные любители джаза.Талант начинающей певицы уже оценили местные любители джаза.Фото: из открытых источников
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Вчера на гала-концерте, который состоялся на сцене Кемеровского государственного института культуры, были подведены итоги VIII Международного вокального конкурса «Сибириада».

Абсолютным победителем признана молодая джазовая певица Аннетта Сомма (Томск), студентка отделения эстрадного вокала Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. Уроженка Испании с африканскими корнями является солисткой группы Gold & Dance, говорится на странице vk.com/annettesomma.

Учредителями фестиваля-конкурса «Сибириада» являются Министерство культуры РФ, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и другие структуры. Вокальное состязание проходило в два этапа. Заочно фонограммы на конкурс прислало рекордное количество участников - около 1200 заявок из России и зарубежных стран. В очных прослушиваниях свои таланты показывали профессионалы и любители в джазе, классическом и народном стиле.

- Огромное спасибо всем, кто болел за нас! Спасибо команде педагогов, в частности, Алене Дмитриевне Шитиковой, моим ребятам - Аннетте, Лере, Ане и всем ученикам, кто движется на одной волне, а также родителям, которые не мешают, а помогают двигаться, - прокомментировала победу своей студентки завотделением эстрадного вокала Губернаторского колледжа Ольга Мухитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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