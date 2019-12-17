2019-12-17T10:57:10+03:00
Общество

Томичи могут встретить Новый год на площади Новособорной

У главной городской елки будет звучать гимн страны
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Красивый кадр площади с квадрокоптера, где будет больше всего народу на праздникКрасивый кадр площади с квадрокоптера, где будет больше всего народу на праздникФото: принтскрин видео.
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Праздничную новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января горожане смогут провести на главной площади города. Здесь будет гореть праздничная иллюминация и звучать новогодняя музыка. В последнюю минуту года раздастся бой курантов: будет запущен обратный отсчет, и ровно в полночь заиграет гимн Российской Федерации. Так что все желающие могут встретить здесь наступление Нового 2020 года.

Для удобства томичей, как сообщает мэрия, работа общественного транспорта будет продлена до 2:00. Цены на проезд в муниципальном транспорте останутся в пределах действующего ночного тарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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