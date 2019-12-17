В Томске автобус врезался в ГАЗель, пока водитель ее ремонтировал
Пострадавшему понадобилась медицинская помощь
фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Вчера, 16 декабря, около 10:20 на проспекте Мира, 1/1 произошло ДТП. Как сообщили в УМВД по Томской области, автобус ПАЗ под управлением 45-летнего водителя, совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ.
В это время ГАЗель была припаркована у края проезжей части. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля ГАЗ в момент ДТП находился вне кабины автомобиля и ремонтировал неисправности в моторном отсеке. Получив травмы от удара транспортных средств, ему потребовалась медицинская помощь. По «скорой» водителя увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU