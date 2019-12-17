В Томске автобус врезался в ГАЗель, пока водитель ее ремонтировал

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-17T09:14:03+03:00

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Вчера, 16 декабря, около 10:20 на проспекте Мира, 1/1 произошло ДТП. Как сообщили в УМВД по Томской области, автобус ПАЗ под управлением 45-летнего водителя, совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ.

В это время ГАЗель была припаркована у края проезжей части. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля ГАЗ в момент ДТП находился вне кабины автомобиля и ремонтировал неисправности в моторном отсеке. Получив травмы от удара транспортных средств, ему потребовалась медицинская помощь. По «скорой» водителя увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU