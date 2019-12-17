2019-12-17T09:04:45+03:00
Общество

«Томсклесхоз» предлагает купить елки по «бюджетным» ценам

Новогодние базары открылись в нескольких районах области
Антонина Ленская
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Праздник праздником, а для заготовки елок требуется официальный документ.Праздник праздником, а для заготовки елок требуется официальный документ.Фото: из открытых источников
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Традиционно в преддверии новогодних праздников ОГАУ «Томсклесхоз» и его подразделения организуют продажу живых елей по сниженным ценам. Так, Верхнекетский филиал открыл елочные базары в поселке Белый Яр (ул. Советская, 42) и городе Колпашево (ул. Гоголя, 109). Новогодние деревья также будут продаваться на территории Асиновского лесничества (г. Асино, ул. Мичурина, 5) и Первомайского филиала ОГАУ «Томсклесхоз» (с. Первомайское, ул. Гончарова, 4).

Жители областного центра и окрестностей могут приобрести ели и пихты по «бюджетным» ценам на территории Тимирязевской пожарно-химической станции (село Тимирязевское, ул. Ленина, 32).

Специалисты подчеркивают: томские лесхозы готовят новогодние деревья без ущерба для лесов - в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, выполняемых по государственным заданиям.

Кстати, согласно Лесному кодексу РФ заготовка хвойных деревьев для праздников рассматривается как предпринимательская деятельность и может осуществляться только на основании договоров аренды лесных участков.

Пресс-служба обладминистрации информирует: по телефону 8-800-100-94-00 круглосуточно работает «горячая линия» лесной охраны. Сообщить о нарушениях можно также через специальное приложение на официальном сайте департамента лесного хозяйства Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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