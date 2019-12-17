Перед Новым годом томичам, задолжавшим более 100 тысяч рублей, отключили отопление с электричеством

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-17T07:53:25+03:00

Встречать праздник при свечах романтично, но без тепла - холодно Фото: из открытых источников

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В понедельник, 16 декабря, специалисты АО «Томскэнергосбыт» и АО «ТомскРТС» отключили злостных неплательщиков от своих услуг. Такие меры пришлось принять по отношению к тем потребителям, которые накопили суммарный долг более, чем в 100 тысяч рублей.

В ходе рейда доступ к отоплению и электроэнергии ограничили, к примеру, проживающим в доме в переулке Спортивном.

В целом же долг населения города Томска за электроэнергию, отопление и горячую воду в настоящее время составляет около 1,5 миллиардов рублей, из которых 180 миллионов рублей задолженность перед гарантирующим поставщиков АО «Томскэнергосбыт»,1,3 миллиарда рублей -долг за услуги теплоснабжения, что почти на 60 миллионов рублей меньше, чем годом ранее.

- За 11 месяцев Томскэнергосбыт направил жителям Томска более 74 тысяч уведомлений о введение режима ограничения электроснабжения на сумму превышающую 160 миллионов рублей.

Всего в период с января по ноябрь 2019 года без электроэнергии из-за долгов в размере 11 миллионов рублей остались 3980 должников.

Вместе с тем 43 тысячи томичей предпочли не дожидаться отключения и оплатить задолженность на общую сумму порядка 89 миллионов рублей по факту получения уведомления о предстоящем ограничении.

С остальными неплательщиками мы работаем в суде, с начала года в судебные инстанции было направлено 1888 судебных приказов и исков на взыскание задолженности. На самых злостных должников, а в эту категорию попали 909 потребителей, задолжавших за электроэнергию почти 15 миллионов рублей, дела переданы в Росдолг, - рассказал Врио начальника Управления по работе с физическими лицами в городе АО «Томскэнергосбыт» Вячеслав Гайфуллин.

Компания «ТомскРТС» помимо ограничения поставки горячей воды активно применяет и другие, разрешенные законом меры. С помощью службы судебных приставов удалось взыскать с должников почти 100 миллионов рублей с начала года, еще более 30 миллионов рублей помогли взыскать коллекторы.

Более 1,3 тысячи томичей не смогли в этом году отправиться в отпуск заграницу из-за долгов за тепло и ГВС. Еще более 1,7 тысячи томичей, недобросовестно рассчитывающихся за услуги теплоснабжения уже внесены в базу Национального бюро кредитных историй и теперь вряд ли смогут получить кредит. При этом большая часть задолженности была погашена данными неплательщиками, после внесения их данных в «черный список».

ИСТОЧНИК KP.RU