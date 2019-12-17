В Томске начали лечить послеродовую депрессию у мужчин

СЕГОДНЯ 06:02 2019-12-17T06:02:52+03:00

После нескольких занятий молодые отцы чувствуют себя уже лучше Фото: из открытых источников

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Евгения Федорова, сертифицированный тренер по йоге, разработала метод, который помогает мужчинам справится со стрессом после рождения ребёнка и избежать развода. Этот метод впервые применяется в России, в Томске.

- О послеродовой депрессии у женщин уже давно всем известно, но почему то психологическое состояние мужчин редко берут во внимание. А ведь мужчины не меньше подвержены этому фактору. И согласно проведенным исследованиям и статистике опрошенных новоиспечённых отцов - у мужчин это может протекать в разы сложнее. Это связано со стрессом ведь на мужчину сваливается большая ответственность, ему удивляется меньше внимание чем только что родившей матери, его режим дня так же меняется и все увлечения уходят на второй план, - считает тренер.

По словам клиентов, мужчины как правило, молчат об этом, они не делятся переживаниями с женами, с друзьями или коллегами.

- Ведь мужчины должны быть сильными, особенно, в этот период - так считают в обществе и с этим трудно спорить,

- говорит подопечный Сергей, который по инициативе своей жены Вики пришёл на йогу после рождения малыша.

После нескольких занятий он заявил, что стал чувствовать себя лучше.

Считается, что у женщин послеродовая депрессия связана не только со стрессом, но и с нехваткой определённых микроэлементов, которые потом необходимо восполнять а так же с тем, что во время беременности и родов выделяется огромное количество гормонов, и депрессия наступает именно из за гормональных спадов, то у мужчин с этим немного проще, и им достаточно привести свой ум, и своё психическое состояние в порядок, чтобы признаки депрессии и стресса отступили всего за 1,5-2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU