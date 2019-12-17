Аспирантка Томского госуниверситета защитила диссертацию в России и Испании

СЕГОДНЯ 05:35 2019-12-17T05:35:25+03:00

По словам биолога, наука об истории флоры может дать ответы на многие вопросы о будущем.

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Молодой ученый Биологического института ТГУ Валерия Шипоша защитила диссертацию, выполненную под двойным научным руководством: на базе Томского госуниверситета и Высшей политехнической школы Уэски Университета Сарагосы (Испания). Исследования биолога посвящены злаковому растению Brachypodium (коротконожка). Как поясняют специалисты, изучение этого объекта позволяет проследить изменения флоры на протяжении нескольких геологических эпох.

В течение трех лет аспирантка вела исследования под руководством профессора Марины Олоновой с российской стороны и профессора Пилар Каталан - с испанской. «Выбирая объект изучения, мы исходили из актуальности исследования, - говорит В. Шипоша. - Род Brachypodium изучен неоднородно, поэтому с ним интересно работать, получать новые данные. Он не подвергался окультуриванию и потому может «рассказать» об эволюции всех злаковых».

Интерес к этим растениям проявляют многие научные группы во всем мире, уточняет пресс-служба ТГУ. Полученные данные важны для построения смещения природных зон в условиях меняющегося климата. В глобальном аспекте они могут помочь в решении проблемы нехватки пищевых ресурсов на планете.

Фото: пресс-служба ТГУ

ИСТОЧНИК KP.RU