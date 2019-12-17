2019-12-17T05:35:25+03:00
Общество

Аспирантка Томского госуниверситета защитила диссертацию в России и Испании

Молодой биолог три года изучала злаковое растение - коротконожку
Антонина Ленская
Поделиться:
По словам биолога, наука об истории флоры может дать ответы на многие вопросы о будущем.По словам биолога, наука об истории флоры может дать ответы на многие вопросы о будущем.
Изменить размер текста:

Молодой ученый Биологического института ТГУ Валерия Шипоша защитила диссертацию, выполненную под двойным научным руководством: на базе Томского госуниверситета и Высшей политехнической школы Уэски Университета Сарагосы (Испания). Исследования биолога посвящены злаковому растению Brachypodium (коротконожка). Как поясняют специалисты, изучение этого объекта позволяет проследить изменения флоры на протяжении нескольких геологических эпох.

В течение трех лет аспирантка вела исследования под руководством профессора Марины Олоновой с российской стороны и профессора Пилар Каталан - с испанской. «Выбирая объект изучения, мы исходили из актуальности исследования, - говорит В. Шипоша. - Род Brachypodium изучен неоднородно, поэтому с ним интересно работать, получать новые данные. Он не подвергался окультуриванию и потому может «рассказать» об эволюции всех злаковых».

Интерес к этим растениям проявляют многие научные группы во всем мире, уточняет пресс-служба ТГУ. Полученные данные важны для построения смещения природных зон в условиях меняющегося климата. В глобальном аспекте они могут помочь в решении проблемы нехватки пищевых ресурсов на планете.

Фото: пресс-служба ТГУ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский художественный музей приглашает на выставку «Регион-70»
В Томске автобус врезался в ГАЗель, пока водитель ее ремонтировал
«Томсклесхоз» предлагает купить елки по «бюджетным» ценам
Перед Новым годом томичам, задолжавшим более 100 тысяч рублей, отключили отопление с электричеством
В Томске начали лечить послеродовую депрессию у мужчин
Аспирантка Томского госуниверситета защитила диссертацию в России и Испании
Грудной младенец получил травмы в ДТП с такси в Томске
В Томской области экспорт пищевой продукции вырос почти в 20 раз
Северск Томской области вошел в топ-15 комфортных российских городов
Мышей из Томска увезут в Подгорное
27 тысяч жителей Томской области не смогут вылететь за границу из-за долгов
Томичу проломили череп из-за того, что тот выгуливал собак без поводка
Томские самбистки завоевали семь золотых медалей первенства Сибири
Ремонт «Пассажа Второва» в Томске начнется в 2020 году
Девочка из Томска мечтает пойти в школу без инвалидной коляски
В десятках домов Томска в понедельник отключат холодную воду
Вороватый гость вынес из дома хозяев в томском селе продукты из холодильника
В Томске в Тимирязево отравили собак таблетками против туберкулеза
Детский центр объявил день медосмотров для маленьких томичей
В Томскстате подсчитали стоимость традиционного салата «Оливье»