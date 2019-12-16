2019-12-16T10:23:05+03:00
Звезды

Мышей из Томска увезут в Подгорное

Художественный музей приглашает земляков собрать игрушки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Мышь - символ наступающего годаМышь - символ наступающего годаФото: из открытых источников
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Коллектив Томского областного художественного музея начал с 16 декабря новогоднюю благотворительную акцию по сбору игрушечных мышат для ребят из Чаинской школы-интерната. Акция приурочена к наступлению Года мыши по восточному календарю и продлится до 25 января 2020 года.

Пока игрушки приносят только сотрудники музея, но подарки детишкам наверняка заходят сделать и многие другие жители Томской области. Мышки приветствуются в любом виде, в том числе допускаются мягкие.

Собранные игрушки сотрудники музея отвезут в феврале, когда отправятся в рабочую поездку в свой филиал - Подгорненскую картинную галерею.

Все, кто хочет порадовать ребят, могут приносить подарки в Художественный музей (пер. Нахановича, 3) и положить их под наряженную елку в фойе здания. Время работы: вторник-воскресенье с 11 до 19 часов.

Здесь же можно сделать новогоднее праздничное фото и оставить пожелание детям.

Также игрушечных мышек можно отдать в отдел ТОХМ «Музей деревянного зодчества» на пр. Кирова, 7 (ост. «Политехнический университет»). Время работы: среда-воскресенье с 10 до 17.30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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