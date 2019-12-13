Томский музей устроил акцию с бананами в ответ Маурицио Кателлан
Томский областной художественный музей объявляет о проведении в субботу акции, которую можно считать ответом на знаменитую инсталляцию итальянского художника Маурицио Кателлан. Напомним, что тот удивил публику, представив на ярмарке Art Basel Miami Beach работу в виде обычного банана, приклеенного к стене скотчем. Инсталляция так потрясла публику, что у банана даже появился собственный аккаунт в Инстаграм. Арт-объект с названием «Комедиант» был продан за 120 тысяч долларов.
Ну а в Художественном музее в Томске 14 декабря пройдет угощение посетителей бананами бесплатно! Единственное условие - сделать фото и выложить его в социальных сетях, отметив Томский областной художественный музей.
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ИСТОЧНИК KP.RU