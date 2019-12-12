Лаборатория томской «Облкомприроды» - в тройке самых точных в России

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-12T11:01:01+03:00

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Лаборатория ОГБУ «Облкомприрода» вошла в тройку самых точных в стране. По итогам сравнительных испытаний в III квартале 2019 года отдел «Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа» занял третье место, показав наиболее высокую точность результатов анализов.

Всего в ежегодных испытаниях, организованных аккредитованным в национальной системе провайдером ЗАО «РОСА», участвовало 655 лабораторий. По условиям конкурса оценка точности проводилась среди 36 лабораторий, определявших десять и более показателей.

Учитывались результаты измерений различных характеристик образцов воды, почвы, атмосферного воздуха, промышленных выбросов в атмосферу. По заключению экспертов, они оказались наиболее близкими к аттестованному значению, а значит, наиболее точными. В подтверждение лаборатория «Облкомприроды» получила соответствующий сертификат.

По словам начальника отдела Евгении Сайфулиной,

Томская СИГЭКиА оснащена современным оборудованием для проведения количественного химического анализа проб объектов контроля, в том числе, хроматографическими и атомно-абсорбционными комплексами и анализаторами. В перечне определяемых показателей более 250 наименований.

ИСТОЧНИК KP.RU